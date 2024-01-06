Рождество в 2024 году отмечается в ночь с 6 на 7 января или с 7 на 8 января Анна ФедороваНа протяжении множества веков, существования православной веры, в начале января верующие празднуют знаменательный и величественный праздник.
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