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  • Зоя Копань
    Ну он как всегда типа "пургу несёт"!Живущая в Испании...
  • Влад Владимиров
    Уже даже и читать то про таких мразей становится, как говорят, противно... И надо устранять таких их эшелонов власти...Живущая в Испании...
  • kit Djek vens
    Хотя, не они выбрали , а за них пинд№осы выбрали🤪NYT: солдаты ВСУ ...

На кладбище в Зеленоградском округе Москвы упал БПЛА без взрывного устройства

На территорию центрального кладбища в Зеленоградском административном округе Москвы упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) без взрывчатого устройства.

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