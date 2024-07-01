«Властителю женских сердец обрезали крылья!»: Самый половозрелый мэр страны, после озорной поездки с «коллегой», ушёл со своего поста. Скорбим...

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В мире не было, нет и никогда не будет справедливости. Особенно в безжалостной России. Яркой звездой вспыхнул на всю Россию и эпохально прославил свой город мэр Чувашского Алатыря Павел Викторович Аринин.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
На повышение пошел.
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3 час.
Михаил Абросимов
Головы? Может головки?
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1 час.
Валера Морозов
Я думаю, рады.
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1 час.

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