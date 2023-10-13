Депутат Бессараб выступила против законопроекта по надбавкам к пенсиям

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила против законопроекта по надбавкам к пенсиям, заявив, что инициатива "не относится к концепции пенсионной системы" России, сообщает "Лента.
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