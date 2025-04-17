Получаю сегодня в личной переписке репост сообщения о Газпроме.С припиской.Ну, или с оценкой моего творчества.
Экономика внутреннего рынка рулит, даже Газпром завелся
Комментарии
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Владимир Алтайцев
А вот по какой цене будут эти холодильники и стиралки? А тем, у кого газ в доме, сильно радоваться не стоит - газ будет дорожать и дорожать.
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11 час.
ЮМ
Юрий Мешков
Газпром ещё тот питомник "эффективных манагеров"...
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9 час.
АА
Алекс Архипов
Давно пора заняться чем-нибудь полезным, а не только снабжать врагов газом.
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5 час.
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