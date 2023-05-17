Закон, порядок, государство

761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Кравченко
    Так кого "пачками то пакуют"? Непристёгнутых детей,вечно стоящих в пробках ,их родителей или просто-хер знает кто пак..."Пакуют пачками":...
  • Ингерман Ланская
    чё, совковый выродок, ломает тебя от Правды то про твой поганый совок.... хреново, когда тебе говорят - твоя жизнь бы...И работающим, и н...
  • Людмила Медведева
    Только перерасчёт делают на тот каофициент ,когда ты вышел на пенсию у меня к примеру стоимость 72 рубОбъявлена дата пе...

Есть предложения: глава Народного правительства Муданьцзянь посетил Уссурийск 

Есть предложения: глава Народного правительства Муданьцзянь посетил Уссурийск 

На рабочую встречу в Уссурийск прибыл глава Народного правительства Муданьцзянь Чжан Гоцзюнь. В составе делегации мэров из китайских городов Муданьцзян, Суйфэньхэ и Дуннина он обсудил с главой Ус­сурийского городского округа обмен студентами сельскохозяйственных вузов, взаимодействие по ряду спортивных дисциплин: хоккей и цигун, а также поступило предложение увеличить пропускную способность таможенных пунктов в два раза, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх