Есть предложения: глава Народного правительства Муданьцзянь посетил Уссурийск 

На рабочую встречу в Уссурийск прибыл глава Народного правительства Муданьцзянь Чжан Гоцзюнь. В составе делегации мэров из китайских городов Муданьцзян, Суйфэньхэ и Дуннина он обсудил с главой Ус­сурийского городского округа обмен студентами сельскохозяйственных вузов, взаимодействие по ряду спортивных дисциплин: хоккей и цигун, а также поступило предложение увеличить пропускную способность таможенных пунктов в два раза, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.