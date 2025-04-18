Российский штурмовик: боевики ВСУ стали чаще подрываться в своих блиндажах

Боевики ВСУ стали подрываться на минах и растяжках, установленных в собственных блиндажах. Об этом ТАСС рассказал командир отделения штурмового отряда «Феникс» группировки войск «Восток» с позывным Бурчик.
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