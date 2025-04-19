Специалисты по физической подготовке и спорту общевойскового объединения ВВО из Приамурья, оборудовали полосу препятствий в зоне СВО

Упражнения направлены на повышения уровня физической подготовки военнослужащих для выполнения ими специальных задач во время штурмовых операций.
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