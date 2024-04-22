«Всё кончено»: над чем РФ установила полный контроль на СВО?

После того как украинская система противовоздушной обороны (ПВО) перестала обеспечивать прикрытие войск, Россия начала полностью контролировать небо в зоне специальной военной операции (СВО) и уничтожать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при первом их появлении в поле зрения.