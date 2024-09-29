На Западе раскрыли, когда закончится конфликт на Украине

Главным условием для прекращения конфликта вокруг Украины является принятие западными странами и Киевом нейтрального статуса страны и отказ от намерений вступить в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Александра Меркуриса.
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