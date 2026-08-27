«Прозревший» Киев и разбитые базы ЦРУ: тайный визит Рэтклиффа в Москву, который меняет всё

Игорь Кузнецов

Строить различные версии на основании предполагаемых событий на Украине и в Ормузском проливе и, как результат, визитом директора ЦРУ в Москву - это нормально, тем более нет никаких заявлений. "Контакты" на уровне спецслужб не для решения политических вопросов, предположить о информировании дальнейших действий НАБУ - это более правдоподобно. И обсудить что там будет на Украине после этого.