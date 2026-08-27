Визит Рэтклиффа стал сигналом к развязке на Украине и Ближнем Востоке Контактов между президентом России и прилетавшим во вторник директором ЦРУ не было, общение с Джоном Рэтклиффом было на уровне наших спецслужб, Путин проинформирован о встрече и результатах переговоров, рассказал Песков.
«Прозревший» Киев и разбитые базы ЦРУ: тайный визит Рэтклиффа в Москву, который меняет всё
Комментарии
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Dmitry Nikitin
Готовится очередной договорняк. На пару сотен тысяч мяса на фарш с обеих сторон. Оборонка должна получить свою прибыль.
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4 н.
Игорь Кузнецов
Строить различные версии на основании предполагаемых событий на Украине и в Ормузском проливе и, как результат, визитом директора ЦРУ в Москву - это нормально, тем более нет никаких заявлений. "Контакты" на уровне спецслужб не для решения политических вопросов, предположить о информировании дальнейших действий НАБУ - это более правдоподобно. И обсудить что там будет на Украине после этого.
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4 н.
Сергей Бирюков
Удары ТЯО пиндосами по чужой, за тыщи миль от них, земле не может равняться таким ударам по нашей (почти) земле
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4 н.
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