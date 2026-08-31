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Аргументы недели

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От работы до рецептов: как россияне используют нейросети в повседневной жизни

От работы до рецептов: как россияне используют нейросети в повседневной жизни

Согласно данным опроса сервиса «Анкетолог», 92% российских пользователей доверяют советам искусственного интеллекта.

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