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NWPX Infrastructure приобрела производителя инжиниринговых систем Serpentix Conveyor

NWPX Infrastructure приобрела производителя инжиниринговых систем Serpentix Conveyor

Компания NWPX Infrastructure, Inc. (Nasdaq: NWPX), входящая в число ведущих американских производителей оборудования для водоснабжения, водоочистки и муниципальной инфраструктуры, объявила о завершении сделки по приобретению компании Serpentix Conveyor, LLC.

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