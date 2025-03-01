Раскрыта схема с некачественными бронежилетами для Минобороны РФ

Завершено следствие по делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ. Генеральный директор ГК "Пикет" и другие фигуранты обвиняются в крупном мошенничестве и взяточничестве, связанного с хищением средств и поставкой 20 040 бракованных бронежилетов.
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