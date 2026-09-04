Учеба под дронами: волонтеры доставили канцелярию детям в прифронтовые сёла

Владимировка, Трудовское, Горловка — три точки на карте ДНР, где война не затихает ни на день. Волонтер Алла Сидорова обратилась к главному редактору ИА Регнум с просьбой о помощи — закупить школьную канцелярию для детей из прифронтовых населенных пунктов.
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