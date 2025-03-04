Вэнс указал на двуличие ряда европейских лидеров по поводу Украины

Некоторые европейские лидеры, публично указывающие на свою готовность оказывать поддержку Киеву «на ближайшие 10 лет», в частных разговорах говорят о необходимости урегулирования украинского кризиса, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
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