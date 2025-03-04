Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вэнс указал на двуличие ряда европейских лидеров по поводу Украины

Вэнс указал на двуличие ряда европейских лидеров по поводу Украины

Некоторые европейские лидеры, публично указывающие на свою готовность оказывать поддержку Киеву «на ближайшие 10 лет», в частных разговорах говорят о необходимости урегулирования украинского кризиса, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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