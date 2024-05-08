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«Разве раньше женщины судили? Есть традиции, и их не надо нарушать. Традиции женщины в футболе нет». Тарасова о скандале вокруг Опейкиной

Так заслуженный тренер СССР по фигурному катанию отреагировала на скандал вокруг Веры Опейкиной. Ранее главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал работу Опейкиной после поражения от «СКА-Хабаровск», за что получил пятиматчевую дисквалификацию.

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