Елена Острякова. Более 40% мигрантов хотели бы жить не по российским законам, а по законам шариата.
«Мы на грани пропуска красной линии»: мигранты в РФ собираются жить по законам шариата – Семигин
Комментарии
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людмила пригарина
Это наводит только на одну мысль- русским пора вооружаться для защиты своих семей и собственных жизней от управляемой кем-то массы мигрантов. Так как радикальных мер относительно нашей безопасности в собственной стране не замечено и бежать, как некоторым, нам некуда и спасаться негде, а овцами на заклании жить русским не пристало, то следует каждому позаботиться о себе и своих близких. Как? Думать нужно.
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7 час.
Игорь Сипкин
один колокольцев не справится. другие силовики с чиновниками "крышуют", но ведь и их это скоро коснется.
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4 час.
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