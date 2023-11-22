«Мы на грани пропуска красной линии»: мигранты в РФ собираются жить по законам шариата – Семигин

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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людмила пригарина
Это наводит только на одну мысль- русским пора вооружаться для защиты своих семей и собственных жизней от управляемой кем-то массы мигрантов. Так как радикальных мер относительно нашей безопасности в собственной стране не замечено и бежать, как некоторым, нам некуда и спасаться негде, а овцами на заклании жить русским не пристало, то следует каждому позаботиться о себе и своих близких. Как? Думать нужно.
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7 час.
Игорь Сипкин
один колокольцев не справится. другие силовики с чиновниками &quot;крышуют&quot;, но ведь и их это скоро коснется.
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4 час.

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