Сервис "Яндекс Такси" обяжут разместить свои серверы на территории Белоруссии

В законах РБ планируются нововведения, согласно которым сервис агрегатор такси из России должен будет установить собственные сервера на территории РеспубликиВ белорусском законодательстве планируются изменения, согласно которым такие сервисы как "Яндекс Такси" должны будут поставить свои сервера на территории РБ.
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