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В ГД хотят увеличить студенческие стипендии до уровня МРОТ

В ГД хотят увеличить студенческие стипендии до уровня МРОТ

Это позволит студентам сосредоточиться на учебе, а не на вынужденном поиске подработки Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой установить стипендию для студентов очной формы обучения в размере не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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