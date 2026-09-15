В ГД хотят увеличить студенческие стипендии до уровня МРОТ

Это позволит студентам сосредоточиться на учебе, а не на вынужденном поиске подработки Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой установить стипендию для студентов очной формы обучения в размере не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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