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В России призвали временно лишать прав за отсутствие триколора на знаке авто

В России призвали временно лишать прав за отсутствие триколора на знаке авто

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность наказания за отсутствующее изображение государственного флага на государственном регистрационном знаке автомобиля.

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