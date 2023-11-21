Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью Youtube-каналу Judging Freedom, что с президентом Украины Владимиром Зеленским после окончания конфликта могут расправиться, как с революционером Львом Троцким.
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