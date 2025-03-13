17 историй о людях, чей нестандартный график работы — главная причина событий

Представьте мир, где день и ночь меняются местами, как в фильме про параллельную реальность. Здесь люди завтракают в сумерках, ужинают на рассвете, а понятие «нормальный график» вызывает лишь снисходительную улыбку.
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