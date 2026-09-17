Александр Шуваев обсудил улучшение СЭЗ с бизнес-сообществом

Александр Шуваев, врио губернатора Белгородской области, обсудил с бизнес-сообществом и властями способы улучшения механизма СЭЗ.
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