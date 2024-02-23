Артисты ансамбля ЦВО поздравили ветерана ВОВ из ЛНР с 23 февраля

Скриншот видео Военнослужащие фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа пришли в гости к ветерану ВОВ Василию Чередниченко, который живет в ЛНР, чтобы поздравить его с Днем защитника Отечества.
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