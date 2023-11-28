Филипп Киркоров признался, что изменял Алле Пугачёвой во время отношений

Большое событие в его личной жизни было знакомство с матерью Аллы, Зинаидой Архиповной. По словам самого Киркорова, они познакомились до его свадьбы, и Зинаида Архиповна оказалась весьма впечатлена молодым певцом.
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