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Филипп Киркоров признался, что изменял Алле Пугачёвой во время отношений

Филипп Киркоров признался, что изменял Алле Пугачёвой во время отношений

Большое событие в его личной жизни было знакомство с матерью Аллы, Зинаидой Архиповной. По словам самого Киркорова, они познакомились до его свадьбы, и Зинаида Архиповна оказалась весьма впечатлена молодым певцом.

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