С 17:00 по московскому времени в районе Керченского пролива изменен порядок движения гражданских судов.
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С 17:00 по московскому времени в районе Керченского пролива изменен порядок движения гражданских судов.
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