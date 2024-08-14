Миранчук показал футболку и обратился к фанатам «Атланты»: «Рад переходу и с нетерпением жду встречи на стадионе»

«Привет, 17-е (так называют болельщиков команды, выступающей в МЛС с 2017 года – Sports)! На связи Алексей Миранчук! Я очень рад тому, что попал в «Атланту», и с нетерпением жду нашей встречи на стадионе, когда мы будем играть с «Нэшвиллом» (15 сентября – Sports) и «Майами» (19 сентября – Sports).