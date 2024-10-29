Румыния готова помочь Молдавии с газом зимой Страна готова при необходимости поделиться с Молдавией своими запасами природного газа в зимний период, заявил министр энергетики Румынии С.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Румыния готова помочь Молдавии с газом зимой Страна готова при необходимости поделиться с Молдавией своими запасами природного газа в зимний период, заявил министр энергетики Румынии С.
Свежие комментарии