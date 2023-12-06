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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Эксперты рассказали, как часто нужно мыть голову зимой, чтобы не пересушить волосы

Эксперты рассказали, как часто нужно мыть голову зимой, чтобы не пересушить волосы

Эксперты рассказали, как часто нужно мыть голову зимой, чтобы не пересушить волосы Алёна ЮрьеваЗабота о волосах зимой требует особого подхода из-за воздействия холодного и сухого климата на волосы и кожу головы.

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