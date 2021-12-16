Газета Труд

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Хиты из бункера

Хиты из бункера

Уже неделю идет на «Пятнице!» фильм редкого жанра — «музыкальный ситком». Лента называется «Евгенич»: это не только кличка главного героя, но и слегка модифицированное отчество автора идеи — лидера группы «Руки вверх!» Сергея Евгеньевича Жукова.

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