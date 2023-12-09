Мигранты создают свои королевства за решеткой: Кормим, наблюдаем, но не находим общий язык

АС

Александр Созинов

Исправить или уничтожить! Когда такой выбор встанет, то желающих исправиться станет куда больше. А так - сиди себе на шее государства тебя приютившего. Отправлять преступников на их родину можно только после отсидки в условиях того государства, где напакостили. Не работают - не едят! Другой вопрос, что и работы им в зонах нет. Это нужно решать. В СССР всем была.