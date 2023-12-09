Мигранты создают свои королевства за решеткой: Кормим, наблюдаем, но не находим общий язык

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Комментарии
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Лидия Волынкина
Опасных преступников на исправительные работы по расчистке территорий, а для безопасности просятся кандалы. Работать надо и на сложных участках.
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3 час.
АС
Александр Созинов
Исправить или уничтожить! Когда такой выбор встанет, то желающих исправиться станет куда больше. А так - сиди себе на шее государства тебя приютившего. Отправлять преступников на их родину можно только после отсидки в условиях того государства, где напакостили. Не работают - не едят! Другой вопрос, что и работы им в зонах нет. Это нужно решать. В СССР всем была.
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3 час.
александр новичихин
Вот это правильно!
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2 час.

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