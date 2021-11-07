Россия возвращается на войну

Последние новостиПолитикаРоссия возвращается на войну О развитии мировых событий после заявлений президента на международной дискуссионной площадке клуба «Валдай» в Сочи.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимр СемкинМечтать не вредно на сама же власть строящая для снбя клммунизм а для остального народа феодализм и есть враг государства Россия.олег ведерниковфулле ты скулишь лошара недоумок - иди уж поросей пасиСАША ЛЕПАЕВон правду пишет наши чиновники и есть внутренние враги РоссииВладимир СухановТо, что общество расколото радикально известно давно и всем - капитализм-с!!! Классовое и имущественное неравенство не способствуют идее сплочения перед лицом внешнего врага. Много внутренних " врагов"!!!! Вот что опасно..Борис ФокинКакой капитализм? Его в Росси нет а есть олигархи которые работают на глобалистов выводя свои финансы в офшоры и скупая недвижмость в яеропе и США! Глобалисты первым делом расправляются руками нашего олигархата со средним и малым бизнесом а после этого расправятся и с нашим олигархатом так как наши олигархи омбициозны и по сути не нужны им от слова вообще кроме Чубайса ну и ещё может нескольких чиновников миллиардеров! Пример тому есть это Березовский,Дерипаска подаривший свои акции штатам за то что бы его окончательно не разорили,Тинькофф! Пока они конечно нужны как дойные коровы но в случае победы над Россией будут отработанным материалом! Англосаксы никогда не впустят в свой круг ни одного нашего олигарха и они прекрасно понимают что не за счёт своих сальностей а на их финансы помогая им скупать заводы и фабрики в 90х!!!Комментировать
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