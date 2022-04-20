Dooralei

295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Что это вы так скромно - "некоторые российские политики"?! Пишите прямо - Песков, пресс-секретарь президента, позорит...Татьяна Лазарева ...
  • Александр Ляшенко
    Я видел и слышал,но у меня есть своё мнение и я его здесь ,высказываю,а не гадаю.Татьяна Лазарева ...
  • Вадим Ашаев
    А вы, что не видели как некоторые российские политики называют их заблудшими душами, они мол поймут, исправятся и вер...Татьяна Лазарева ...

Ляйсан Утяшева высказалась о третьей беременности

Ляйсан Утяшева высказалась о третьей беременности

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева высказалась по поводу третьей беременности. Фото: соцсети В большом интервью изданию «КП» жена шоумена Павла Воли на вопрос журналиста о том, готовы ли они еще одному наследнику, ответила, что планируют.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх