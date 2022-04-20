Ляйсан Утяшева высказалась о третьей беременности

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева высказалась по поводу третьей беременности. Фото: соцсети В большом интервью изданию «КП» жена шоумена Павла Воли на вопрос журналиста о том, готовы ли они еще одному наследнику, ответила, что планируют.