Республиканцам грозит разгром на выборах в Конгресс

Почему республиканцы так стремительно теряют поддержку? Как провал в Иране ударил по рейтингу Трампа? Насколько вероятна потеря Сената республиканцами? Как украинский вопрос может решить судьбу выборов в США? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
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