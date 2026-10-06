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Говорит Европа ⚡

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Республиканцам грозит разгром на выборах в Конгресс

Республиканцам грозит разгром на выборах в Конгресс

Почему республиканцы так стремительно теряют поддержку? Как провал в Иране ударил по рейтингу Трампа? Насколько вероятна потеря Сената республиканцами? Как украинский вопрос может решить судьбу выборов в США? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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