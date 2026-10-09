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Регионы России

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Нижегородская область подписала стандарт экспортной готовности для ИТ-компаний

Нижегородская область подписала стандарт экспортной готовности для ИТ-компаний

9 октября 2026 года министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов, генеральный директор Индо-российского технологического хаба «Иннопрактика» Дебджит Чакраборти и президент Ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров подписали стандарт экспортной готовности для ИТ-компаний.

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