Более 39 тысяч московских педагогов приняли участие в конференции по противодействию идеологии терроризма и экстремизма среди подростков

В рамках реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в городе Москве на 2024—2028 годы Московский центр качества образования стал площадкой для конференции «Территория мира: современные подходы к противодействию идеологии терроризма и экстремизма в образовании».
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