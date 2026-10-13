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«От хирургического вмешательства стараются воздерживаться»: профессор — о профилактике и лечении смещения позвонков

«От хирургического вмешательства стараются воздерживаться»: профессор — о профилактике и лечении смещения позвонков

Смещение позвонков встречается у 3 — 6% населения Земли, при этом чаще всего страдает поясничный отдел.

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