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Царьград

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Владелец новокузнецкого «Сити молла» просит о процедуре финансового оздоровления

Владелец новокузнецкого «Сити молла» просит о процедуре финансового оздоровления

Он обратился в арбитражный суд с двумя новыми заявлениями.Юрий Егоров, единственный участник новокузнецкого ООО «Сити молл инвест», инициировал меры по изменению процедуры банкротства своей компании, которая была введена с 2021 года.

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