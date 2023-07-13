Россияне рассказали, как курс доллара влияет на их доходы

Примерно половина россиян не следит за курсами доллара и евро, однако 62% граждан уверены, что курс рубля к другим валютам оказывает существенное влияние на их доходы и уровень потребления, свидетельствуют данные исследования банка «Открытие».
Примерно половина россиян не следит за курсами доллара и евро, однако 62% граждан уверены, что курс рубля к другим валютам оказывает существенное влияние на их доходы и уровень потребления, свидетельствуют данные исследования банка «Открытие».
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