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Будни мужчин. Все что нам интересно

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«Большая тройка» мировых лидеров по нефтеэкспорту столкнулась с многолетним минимумом поставок

«Большая тройка» мировых лидеров по нефтеэкспорту столкнулась с многолетним минимумом поставок

По данным анализа, проведенного в среду компанией Vortexa, отслеживающей потоки нефти, совокупные поставки «большой тройки» мировых экспортеров сырой нефти – Саудовской Аравии, России и США – в августе сократились почти на 700 тысяч баррелей в день по сравнению с июлем, что стало многолетним минимумом в доле мирового экспорта сырой нефти по морю.

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