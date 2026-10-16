БлокнотРУ Спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина до глубины души возмутило, что в одном регионе рост составил 11%, а в другом 22% без каких-либо обоснований.
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А ИЗ КАКИХ ТАРИФОВ ФОРМИРУЕТСЯ ОКЛАД ДЕПУТАТОВ, ИНОГДА ПРЕВЫШАЮЩИЙ
ЗАРАБОТОК ПРОСТОГО РАБОЧЕГО В 100 раз ?! ПОРА, ПЕРЕСМОТРЕТЬ ТАРИФЫ ДЕПУТАТОВ!!!
Эл-во=7.90 руб/квт.час. (рост на 11.3 %. Вода=153.69 руб/м 3. (рост на 22.005 %. ГАЗ= 9.57 руб/м3 (рост на 12 %.). ТКО=224.94 руб/чел. (Рост на 22.1 %). ПО-ЗО-РИ-ЩЕ !!!
такой власти и президента нам не нужен!
Понимаю в 90-е цены росли, т.к. мы капитализьм строили (привычка ещё была что-то строить). Теперь-то всё построено, даже власть не меняется...
Сами себя поругали и...
Прошлись, возмутились и что? "А Васька слушает да ест!". ППР продолжится... .
Ненависть народа к своим соплеменникам максимальная!