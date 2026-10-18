❗️Обращаюсь ко всем мародёрам: мы будем действовать жёстко. Безнаказанности не будет — Макрон Еще из экстренного обращения к нации президента Франции: — Сегодня вечером мы все чувствуем гнев и стыд.
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