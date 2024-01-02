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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Из думы Екатеринбурга увольняют хранителя тайн пяти спикеров

В обновленной в 2023 году думе Екатеринбурга готовится громкая отставка. Свой пост покинет глава аппарата Алексей Ситник — человек, который работал при пяти спикерах и знает про их решения все (или почти все).

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