Спецпосланник Дональда Трампа назвал быстрый способ прекращения конфликта на Украине

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф предложил Дональду Трампу в качестве быстрого способа разрешения украинского конфликта признать за Россией четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, которые вошли в состав РФ в 2022 году.