МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ 82-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожил позиции украинских формирований в Харьковской области.
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