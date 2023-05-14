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Бастрыкин говорит о национализации, а Минфин предлагает приватизацию

Бастрыкин говорит о национализации, а Минфин предлагает приватизацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ИА Реалист). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил на сессии «Уголовная ответственность юридических лиц: проблемы и перспективы» в рамках XI Петербургского международного юридического форума.

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