Бастрыкин говорит о национализации, а Минфин предлагает приватизацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ИА Реалист). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил на сессии «Уголовная ответственность юридических лиц: проблемы и перспективы» в рамках XI Петербургского международного юридического форума.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ИА Реалист). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил на сессии «Уголовная ответственность юридических лиц: проблемы и перспективы» в рамках XI Петербургского международного юридического форума.
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