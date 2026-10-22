ООО «НОВАТЭК-Челябинск» подало в Арбитражный суд Москвы иск к ПАО «Мечел» на 109,9 млн рублей, третьим лицом по делу заявлен Челябинский металлургический комбинат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НЛ Экс-губернатор Та...
- Не сажать же за э...
- Не сажать же за э...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым