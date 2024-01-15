23 января в Музее Победы в Москве состоится церемония награждения лауреатов ежегодной национальной Премии добрых дел «Сможем вместе победить!», миссия которой поддержка и развитие благотворительного движения в России.
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