Сам себе мастер

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Чем заняться на пляже: художник создает потрясающие картины из обычной гальки

Чем заняться на пляже: художник создает потрясающие картины из обычной гальки

Где для одного камень, который можно лишь бросить в воду, для другого ― творчество. Искусство может быть создано из разных вещей, британец Джастин Бейтман (Justin Bateman) создает свои шедевры из гальки, которой часто усыпан самый обычный пляж.

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