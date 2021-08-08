Чем заняться на пляже: художник создает потрясающие картины из обычной гальки

Где для одного камень, который можно лишь бросить в воду, для другого ― творчество. Искусство может быть создано из разных вещей, британец Джастин Бейтман (Justin Bateman) создает свои шедевры из гальки, которой часто усыпан самый обычный пляж.
Где для одного камень, который можно лишь бросить в воду, для другого ― творчество. Искусство может быть создано из разных вещей, британец Джастин Бейтман (Justin Bateman) создает свои шедевры из гальки, которой часто усыпан самый обычный пляж.
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